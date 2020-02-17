Куала-Лумпур, 17 февраля 2020, 11:00 — REGNUM Фонд защиты дикой природы (WWF) призвал правительство Малайзии ограничить выбросы пластиковой тары в океан. Об этом 17 февраля сообщает Reuters со ссылкой на отчет организации.
В отчете говорится, что в Мировой океан ежегодно выбрасывается около 8 млн тонн пластика. 60% приходится на Китай, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Таиланд и Вьетнам.
По оценкам WWF, объем пластика в Мировом океане к 2050 году увеличится в четыре раза по сравнению с объемом 2010 года, что крайне негативно скажется на экосистеме.
Малайзия занимает первое место среди указанных шести стран по производству и потреблению продукции, упакованной в пластик, на душу населения. В этой связи экозащитники призывают власти страны изменить свою политику в данном вопросе.
Читайте ранее в этом сюжете: Delta Air инвестирует $1 млрд в экологию