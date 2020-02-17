Москва, 17 февраля 2020, 10:59 — REGNUM Японская сторона пока не подтвердила, что глава правительства страны Синдзо Абэ посетит 9 мая Москву. Об этом сообщил 17 февраля журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
Российская сторона не получала соответствующего подтверждения, отметил дипломат. Ранее, 7 февраля, стало известно, что Абэ принял приглашение российского руководства.
Японское агентство Кyodo уточнило при этом, что 8 или 10 мая состоится встреча Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин пригласил ряд зарубежных лидеров в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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