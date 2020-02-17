Москва, , 10:53 — REGNUM Визит в Катар совершит секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 18 и 19 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.

Запланированы российско-катарские консультации по вопросам национальной, региональной и международной безопасности. В повестку включены вопросы, представляющие взаимный интерес, пояснили в Совбезе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле опровергли информацию о встрече Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского, которая якобы состоялась в Омане. Такие сообщения ранее появились в украинских СМИ.

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