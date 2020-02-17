Москва, , 10:52 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил членам правительства посещать проблемные регионы России. Об этом он заявил 17 февраля на совещании с вице-премьерами.

«Поручаю вам, уважаемые заместители и члены правительства, самим посещать регионы, в первую очередь проблемные, и докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют нашей помощи», — сказал он.

Мишустин сообщил о подготовке графика своих поездок и поручил заняться тем же министрам и другим членам правительства. По его мнению, такая работа позволит проконтролировать и исполнение национальных проектов.

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