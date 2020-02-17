Москва, 17 февраля 2020, 10:41 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства самостоятельно посещать регионы и докладывать о ситуации в них.
«Поручаю вам, уважаемые заместители, и членам правительства самим посещать регионы, в первую очередь проблемные, и докладывать о ситуации в целом», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства также поручил министрам подготовить график поездок, чтобы «персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин рассказал о планах по созданию в России информационно-аналитической системы мониторинга национальных проектов, которая позволит видеть картину их выполнения. Он подчеркнул, что общую картину исполнения нацпроектов должны видеть на всех уровнях, включая министров, руководящих ими.
Читайте также: Мишустин поручил провести ревизию работы по нацпроектам
Читайте развитие сюжета: Мишустин поручил доложить о точках напряжения в стране