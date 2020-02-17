Москва, , 10:18 — REGNUM Соединённые Штаты хотят в один приём урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, который длится уже многие годы. Об этом 17 февраля в интервью итальянской газете La Stampa, опубликованное на странице МИД РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«США в своём стиле предложили «одним махом» решить один из самых застаревших конфликтов современности», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом, подчеркнул Лавров, в Вашингтоне, по сути, «проигнорировали общепризнанную международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, включающую в себя резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также Арабскую мирную инициативу».

«Американские наработки предполагают решение всех ключевых проблем «окончательного статуса» палестинских территорий — границ, поселений, Восточного Иерусалима, беженцев — за счёт односторонних уступок в пользу Израиля», — добавил дипломат.

Лавров уверен, что такой подход «едва ли будет способствовать выправлению ситуации». По его словам, об этом говорит и то, что так называемую «сделку века» категорически отвергают палестинцы.

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Продвинуться в решении этого вопроса, по словам Лаврова, позволят «подлинные усилия самих палестинцев и израильтян», а также максимально сбалансированное и непредвзятое международное сопровождение процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2020 года президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили проект мирного палестино-израильского урегулирования. Так, в «сделке века» предлагается изменение границ Израиля и Палестины, а также смена столицы палестинского государства. Глава Белого дома предложил признать суверенитет Израиля над большей частью Иорданской долины, оставить Иерусалим неделимой столицей Израиля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал предложенную американским лидером «сделку века» «оккупационным проектом», никоим образом не направленным на достижение мира на Ближнем Востоке.