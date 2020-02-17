Улан-Удэ, , 10:18 — REGNUM Министерство природных ресурсов Бурятии возглавил Алексей Хандархаев.

Напомним, 17 января 2020 года Вадим Кантор, возглавлявший министерство с сентября 2018 года, подал в отставку.

«Указ уже подписан. Меня уже представили», — сообщил сайту «Ариг Ус» Алексей Хандархаев.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на официальном сайте минприроды Бурятии врио министра природных ресурсов по-прежнему значится Наталья Тумуреева, которая временно возглавила ведомства с 23 января 2020 года.