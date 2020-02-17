Тбилиси, , 10:11 — REGNUM Оппозиция собирается устроить новую серию акций протеста у здания парламента Грузии, чтобы не допустить назначения на пост генпрокурора бывшего главного прокурора Ираклия Шотадзе. Соответствующие заявления для СМИ сделали представители «главных» оппозиционных партий — «Национального движения» и «Европейской Грузии».

Как заявила журналистам член «Национального движения» Тинатин Бокучава, оппозиция планирует пикетирование законодательного органа и другие протестные действия за стенами парламента, а также определенные действия со стороны оппозиционных депутатов и внутри парламента с целью помешать процессу обсуждения кандидатуры генпрокурора.

Как заявляют лидеры грузинской оппозиции, они остаются в режиме бойкота парламентской деятельности, который объявили в ноябре прошлого года после провала проекта поправок в Конституцию, предусматривавших переход на пропорциональную избирательную систему, но применят все меры для того, чтобы Ираклий Шотадзе не занял пост генпрокурора.

Напомним, что прокурорский совет еще 7 февраля закончил процесс отбора кандидатов на пост генпрокурора и большинством голосов выбрал кандидатуру Ираклия Шотадзе, которая представлена на утверждение парламента Грузии. Рассмотрение кандидатуры парламент должен начать 17 февраля, на заседании комитета по юридическим вопросам, где депутаты заслушают Ираклия Шотадзе.

Напомним, что Ираклий Шотадзе занимал пост главного прокурора Грузии в 2015—2018 годах и ушел в отставку 31 мая 2018 года на фоне акций протеста, которые были инициированы отцом убитого на улице Хорава в декабре 2017 года Давида Саралидзе — Зазой Саралидзе.

Пост генпрокурора Грузии стал вакантным в декабре прошлого года после того, как парламент утвердил бывшего генпрокурора Шалву Тадумадзе на должность судьи Верховного суда Грузии.