Улан-Удэ, , 10:10 — REGNUM Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в эфире телепрограммы"Точка зрения» накануне, 16 февраля, заявил, что случаев коронавируса в городе не обнаружены.

«Принимаются все меры по профилактике коронавируса. А вот ОРВИ есть. У нас есть превышение эпидпорога по школьным образовательным учреждениям, и 10 февраля было принято решение о том, чтобы прекратить занятия полностью в школах, — уточнил Шутенков. — В школах идёт санобработка помещений, техперсонал производит полностью дезинфекцию всех помещений. А еще раньше, 3 февраля, мы приняли решение о запрете всех мероприятий с массовым пребыванием детей в закрытых помещениях».

Отметим, что в городе принято решение о продлении карантина ещё на одну неделю. Эпидпорог в Улан-Удэ превышен почти в трое.