Тбилиси, 17 февраля 2020, 10:08 — REGNUM Германия обязана оказать Грузии поддержку в преодолении стоящих перед страной проблем, заявила вице-президент Бундестага Клаудия Рот после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии. Встреча проходила в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам немецкого политика, то, что происходит на «оккупированных территориях» Грузии, недопустимо, и нельзя позволять России думать, что все уже закончено и что Грузия должна смириться с «оккупацией».
Она также отметила роль Грузии как связующего моста между странами региона и заострила внимание на туристическом потенциале Грузии.
«Очень многие граждане Германии посещают Грузию, и число наших туристов растет. Надеюсь, что туризм будет развиваться и дальше. Туризм, основанный на культуре, уважении к природе, достопримечательностях вашей страны — это именно то, из-за чего люди едут в вашу страну», — заявила вице-президент Бундестага министру иностранных дел Грузии.