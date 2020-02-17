Тбилиси, , 10:08 — REGNUM Германия обязана оказать Грузии поддержку в преодолении стоящих перед страной проблем, заявила вице-президент Бундестага Клаудия Рот после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии. Встреча проходила в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам немецкого политика, то, что происходит на «оккупированных территориях» Грузии, недопустимо, и нельзя позволять России думать, что все уже закончено и что Грузия должна смириться с «оккупацией».

"Беженцы с оккупированных территорий потеряли все. Я не говорю о границе, это не граница, это происходит внутри Грузии. Я была там, говорила с сельскими жителями, видела, как плачут люди, что не могут вернуться домой. Мне также известно о фактах похищения людей. Мы, немцы, европейцы, должны громче заявлять обо всем этом, мы не должны рассматривать только вопрос Украины. То, что там происходит, недопустимо, но та же реальность и в Грузии», — передает МИД слова Клаудии Рот.

Она также отметила роль Грузии как связующего моста между странами региона и заострила внимание на туристическом потенциале Грузии.

«Очень многие граждане Германии посещают Грузию, и число наших туристов растет. Надеюсь, что туризм будет развиваться и дальше. Туризм, основанный на культуре, уважении к природе, достопримечательностях вашей страны — это именно то, из-за чего люди едут в вашу страну», — заявила вице-президент Бундестага министру иностранных дел Грузии.