Мюнхен, Германия, , 10:13 — REGNUM Россия и Турция пока не пришли к финальному соглашению по сирийской зоне Идлиб, хотя активное сотрудничество продолжается. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции, пишут 17 февраля «Известия».

Чавушоглу отметил, что России и Турции предстоит ещё много работы. На 17 февраля намечена встреча делегаций двух стран в Москве, переговоры по Идлибу продолжаются.

«Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган вновь потребовал вывода сирийской армии за границу согласованной с Москвой демилитаризованной зоны Идлиб. «В противном случае мы справимся с этим до конца февраля», — пригрозил Эрдоган.

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