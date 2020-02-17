Тбилиси, 17 февраля 2020, 10:01 — REGNUM Вопрос Грузии несколько раз активно прозвучал с высокой трибуны 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности со стороны таких высокопоставленных участников, как госсекретарь США, министр иностранных дел Турции, организатор конференции. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, подводя итоги участия грузинской делегации в Мюнхенской конференции. Заявление министра распространяет пресс-служба МИД Грузии.
Особый акцент глава МИД сделал на состоявшейся в рамках Мюнхенской конференции встрече премьер-министра Грузии Георгия Гахария с министром обороны США.
«Наше трехстороннее обращение к ЕС предусматривает более активное применение дифференцированного принципа и в данном случае уже в контексте финансовой поддержки», — пояснил Залкалиани.
Высокую оценку он дал встречам с вице-президентом Бундестага и другими представителями делегации Германии и подчеркнул, что на этих встречах Грузии была обещана активная поддержка в преодолении проблем на «оккупированных территориях».
Напомним, что делегация Грузии во главе с премьер-министром участвовала в Мюнхенской конференции, в рамках которой 14−16 февраля был проведен ряд двусторонних встреч.