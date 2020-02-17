Тбилиси, , 10:01 — REGNUM Вопрос Грузии несколько раз активно прозвучал с высокой трибуны 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности со стороны таких высокопоставленных участников, как госсекретарь США, министр иностранных дел Турции, организатор конференции. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, подводя итоги участия грузинской делегации в Мюнхенской конференции. Заявление министра распространяет пресс-служба МИД Грузии.

«Вопрос Грузии несколько раз прозвучал на Мюнхенской конференции именно в том контексте, что нарушенная целостность наших территорий, вместе с Украиной, создает угрозу всей европейской безопасности. На эту тему я также активно говорил на панели по теме Черноморской безопасности, в которой принимал участие. Мы максимально использовали для обсуждения этой темы все форматы и встречи», — заявил Залкалиани.

Особый акцент глава МИД сделал на состоявшейся в рамках Мюнхенской конференции встрече премьер-министра Грузии Георгия Гахария с министром обороны США.

«Очень важно, что в рамках Мюнхенской конференции состоялась встреча с нашим главным стратегическим партнером — США. Еще раз хочу подчеркнуть, что наше стратегическое партнерство нерушимо. В данный период США особый акцент делают на процессах в Афганистане. Мы активно представлены там и заслужили очень высокую оценку от нашего стратегического партнера. Мы говорили о беспрецедентной поддержке нашей обороны и безопасности со стороны США и перспективах на будущее», — сообщил министр. По его же информации, в рамках конференции министры иностранных дел Грузии, Украины и Молдавии обратились к ЕС с просьбой об увеличении финансовой помощи странам Восточного партнерства.

«Наше трехстороннее обращение к ЕС предусматривает более активное применение дифференцированного принципа и в данном случае уже в контексте финансовой поддержки», — пояснил Залкалиани.

Высокую оценку он дал встречам с вице-президентом Бундестага и другими представителями делегации Германии и подчеркнул, что на этих встречах Грузии была обещана активная поддержка в преодолении проблем на «оккупированных территориях».

Напомним, что делегация Грузии во главе с премьер-министром участвовала в Мюнхенской конференции, в рамках которой 14−16 февраля был проведен ряд двусторонних встреч.