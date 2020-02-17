Иркутск, , 10:01 — REGNUM Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев считает некорректным отнесение Байкала к списку «федеральных территорий», которые собираются прописать в конституционных поправках и вынести данный вопрос на общероссийское голосование.

«Предложения президента по поправкам в Конституцию направлены на развитие государственности, а те инициативы, которые мы слышим сейчас, нарушают этот принцип. Вопрос о территориальной целостности регионов должен решаться исключительно в самих регионах», — подчеркнул Игорь Кобзев. По его словам, при общероссийском голосовании голоса жителей непосредственно заинтересованных территорий, в нём просто «утонут».

»Посыл о «спасении и сохранении озера всем миром» неубедителен. Более двадцати лет Байкал входит в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Также существует Федеральный закон «Об охране озера Байкал». Данные меры являются необходимыми и достаточными. Тем более, что сегодня идет актуализация основных положений данного закона», — считает Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в течение нескольких последних лет в России предприняты беспрецедентные попытки по упрощению освоения природных ресурсов Байкала. Речь идёт не только о значительном сокращении водоохранной зоны, но и легализации многочисленных турбаз и гостиниц, а также — убийства нерпы и бакланов.

Предложение внести в Конституцию РФ понятие «федеральные территории», требующие особого управления, озвучил спикер Тульской областной думы Сергей Харитонов. В ответ на это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что если соответствующие поправки будут внесены, то в список таких территорий необходимо включить озеро Байкал.

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