Киев, , 10:05 — REGNUM Список «героических» жертв киевского майдана содержит множество лиц, гибель которых не имеет никакого отношения к протестам 2014 года. Об этом написали юрист Андрей Портнов и бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в своей статье для издания Strana.ua.

«Пользуясь открытыми и личными источниками, мы изучили причины смерти членов «Небесной сотни». Прочтите и задумайтесь: кем и зачем формировался этот список, каковы были критерии включения в него, за что раздавали звание «Герой Украины» посмертно, связанные с ним социальные выплаты», — рассказали авторы статьи.

Портнов и Лукаш отметили, что во время протестов в центре Киева были убиты 23 сотрудника правоохранительных органов, 919 получили ранения — 257 тяжкие, из которых минимум 205 — огнестрельные.

По их данным, в так называемой «Небесной сотне» значатся 112 человек, из которых 25 — по необъяснимым причинам. Часть погибших, согласно материалам уголовных дел, скончались от несвязанных с протестами причин, включая суицид, часть была убита самими протестующими. Многие из них вообще не присутствовали в центре Киева и не участвовали в акциях протеста. Ещё четыре человека скончались в результате событий никак не связанных с майданом, семь человек получили травмы при невыясненных обстоятельствах.

Портнов и Лукаш пишут, что наибольшей группой членов «Небесной сотни» стали те, кто скончались в результате огнестрельных ранений — 69 человек. При этом, тип орудия убийства либо невозможно установить, либо оно не стояло на вооружении сотрудников правоохранительных органов.

«Все они признаны Героями Украины посмертно. Но кто их убивал? Шесть лет — ответа нет», — подчеркнули авторы статьи.

Портнов и Лукаш выразили соболезнования всем погибшим в ходе акций протеста в Киеве, а также призвали власти Украины пересмотреть политику в отношении так называемой «Небесной сотни».

«Мы уверены — президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — ИА REGNUM) и его команда обязаны отреагировать на изложенную информацию и пересмотреть указы Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко — ИА REGNUM) о героизации «сотни» и Майдана. Незаконные выплаты из карманов граждан должны быть прекращены, а дела, наконец, расследованы», — подчеркнули Портнов и Лукаш.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, занимавшийся расследованием «дел майдана», готовится к эмиграции в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный расследователь «дел майдана» готовится к эмиграции в США — СМИ