Киев, 17 февраля 2020, 10:05 — REGNUM Список «героических» жертв киевского майдана содержит множество лиц, гибель которых не имеет никакого отношения к протестам 2014 года. Об этом написали юрист Андрей Портнов и бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в своей статье для издания Strana.ua.
Портнов и Лукаш отметили, что во время протестов в центре Киева были убиты 23 сотрудника правоохранительных органов, 919 получили ранения — 257 тяжкие, из которых минимум 205 — огнестрельные.
По их данным, в так называемой «Небесной сотне» значатся 112 человек, из которых 25 — по необъяснимым причинам. Часть погибших, согласно материалам уголовных дел, скончались от несвязанных с протестами причин, включая суицид, часть была убита самими протестующими. Многие из них вообще не присутствовали в центре Киева и не участвовали в акциях протеста. Ещё четыре человека скончались в результате событий никак не связанных с майданом, семь человек получили травмы при невыясненных обстоятельствах.
Портнов и Лукаш пишут, что наибольшей группой членов «Небесной сотни» стали те, кто скончались в результате огнестрельных ранений — 69 человек. При этом, тип орудия убийства либо невозможно установить, либо оно не стояло на вооружении сотрудников правоохранительных органов.
Портнов и Лукаш выразили соболезнования всем погибшим в ходе акций протеста в Киеве, а также призвали власти Украины пересмотреть политику в отношении так называемой «Небесной сотни».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, занимавшийся расследованием «дел майдана», готовится к эмиграции в США.
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