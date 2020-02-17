Багдад, , 10:17 — REGNUM Курдские и суннитские лидеры Ирака провели встречу, посвященную предстоящему объявлению состава кабинета министров, об этом 17 февраля сообщает Rudaw.

Политики обеспокоены тем, что они не будут представлены в новом правительстве, состав которого на этой неделе должен озвучить премьер-министр страны Мохаммед Аллави, отмечают журналисты.

По итогам встречи представители курдов и суннитов, опасающиеся того, что могут не получить посты в правительстве, призвали премьер-министра страны не создавать «опасный прецедент» и сохранить культурное разнообразие в высших эшелонах власти.

Напомним, население Ирака на 60% состоит из мусульман-шиитов, 20% курдов и 20% суннитов. По конституции страны представители всех трех групп должны быть представлены в органах власти.

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