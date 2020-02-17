Джакарта, , 09:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что граждане страны, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, в настоящее время находятся в хорошем состоянии и продолжают свою работу, сообщает Sindonews.

«Медицинские осмотры проводятся ежедневно органами здравоохранения Японии. Состояние здоровья граждан хорошее, хотя они продолжают работать», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Теуку Фаизашах.

На вопрос, планирует ли правительство Индонезии эвакуировать индонезийских граждан на круизном судне. Официальный представитель МИД Индонезии заявил, что планов эвакуации не было, потому что граждане страны решили подождать до окончания периода карантина.

«Нет плана эвакуации. Исходя из связи с посольством Индонезии в Токио, граждане страны решили пройти карантин на корабле», — отметил Теуку Фаизашах.

Как сообщало ИА REGNUM, 78 граждан Индонезии являются членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

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