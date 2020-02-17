Волгоград, , 09:50 — REGNUM Отправлен в отставку заместитель губернатора Волгоградской области Роман Бекетов. Информация об этом появилась 17 февраля на официальной сайте правительства региона.

Пресс-служба администрации указала, что Роман Беков «освобождён от занимаемой должности». Никаких уточнений в связи с чем произошли кадровые изменения, кто заменит чиновника и чем он будет заниматься дальше нет.

Роман Беков был главой областного комитета промышленности и торговли. Эту должность он занимал с 2012 года.