Тбилиси, , 09:52 — REGNUM В Грузию с визитом 17 февраля прибывает председатель Палаты представителей (Народного собрания) парламента Малайзии Тан Шри Дато Мохамад Арифф Мд Юсоф. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, глава Палаты представителей встретится в закрытом для СМИ режиме с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава, потом посетит парламент Грузии, а также встретится с президентом страны Саломе Зурабишвили.

Стоит отметить, что ранее тесных контактов между Куала-Лумпур и Тбилиси не наблюдалось. Известно, что Малайзия недавно отказалась поставлять Индии пальмовое масло.