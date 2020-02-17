Рим, , 09:45 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани прибыл в Италию для переговоров с премьер-министром Джузеппе Конте и папой Римским Франциском, об этом 17 февраля сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, глава курдского правительства также встретиться с министрами Италии. В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений.

Главной проблемой, интересующей курдских политиков, по-прежнему остается угроза, исходящая от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, иракские курды ведут активную борьбу с терроризмом, в этом им помогают члены международной коалиции, возглавляемой США. Курдские пешмерга получают необходимое вооружение и поддержку инструкторов.

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