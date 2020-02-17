Москва, , 09:38 — REGNUM Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в Мюнхене не случайно сказал о том, что для проведения новой встречи в «нормандском» формате необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя условия проведения новой «нормандской встречи».

«Это же несколько дней назад в телефонном разговоре сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин. А это значит, что следующая встреча, намеченная на март может быть перенесена

В свою очередь это сильно ударит по имиджу президента Украины, как надежного партнера и может исчерпать терпение Европы. Она начнет предпринимать иные меры давления на Украину», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что для проведения нового саммита в «нормандском формате» необходимо увидеть выполнение оговоренных ранее договорённостей.

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