Париж, , 09:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в департамент Верхний Рейн 18 февраля, где представит стратегию борьбы с «коммунитаризмом» и «сепаратизмом» в Республике, сообщает Le Figaro.

Ожидается, что глава государства встретится с полицией, с представителями общественных объединений, культурными, религиозными и спортивными деятелями.

Объявив, что «слишком много разногласий во имя религии», глава государства заверил, что хочет «бороться решительно против сил, подрывающих национальное единство, потому что 2020 год должен открыть десятилетие единства нации».

Стратегия правительства основана на двух столпах: «борьба с выходом из общин, исламистским сепаратизмом и радикализмом», а также «укрепление районов, которые в этом нуждаются, особенно в сфере социальных услуг».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Франции Эммануэль Макрон выделил «целенаправленность» Аньез Бузин, которая решила покинуть пост главы министерства здравоохранения, чтобы посвятить время гонке за пост мэра Париж.

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