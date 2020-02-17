Новосибирск, 17 февраля 2020, 09:11 — REGNUM «Альтруизм», к которому призвал судья Конституционного суда Константин Арановский «едва ли будет оценен», считает новосибирский политолог Сергей Бирюков.
Напомним, ранее Арановский заявил, что Российская Федерация должна отказаться от статуса правопреемницы СССР, но возместить якобы причинённый советским «режимом» вред «по милосердию».
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что ряд значимых позиций на международной арене РФ занимает именно как правопреемница СССР, страны — победительницы во Второй мировой войне. По мнению же судьи, СССР был «незаконно созданным государством», на территории которого осуществлялись «репрессивно-террористические деяния».