Новосибирск, , 09:11 — REGNUM «Альтруизм», к которому призвал судья Конституционного суда Константин Арановский «едва ли будет оценен», считает новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Напомним, ранее Арановский заявил, что Российская Федерация должна отказаться от статуса правопреемницы СССР, но возместить якобы причинённый советским «режимом» вред «по милосердию».

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Сергей Бирюков «Полагаю, что подобный «альтруизм» в условиях конкурентного окружающего мира и непростых процессов, протекающих в рамках постсоветского пространства, едва ли будет оценен. А вот отказ России от правопреемственности по отношению к СССР создаст большое количество проблем во внешней политике, на разрешение которых уйдут годы и десятилетия».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ряд значимых позиций на международной арене РФ занимает именно как правопреемница СССР, страны — победительницы во Второй мировой войне. По мнению же судьи, СССР был «незаконно созданным государством», на территории которого осуществлялись «репрессивно-террористические деяния».