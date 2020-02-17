Москва, , 09:04 — REGNUM Периодом упущенных возможностей для Евросоюза и России назвал последние несколько лет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. ЕС продолжает абсурдно увязывать перспективы сотрудничества с РФ с урегулированием кризиса на Украине, заявил он в интервью итальянской газете La Stampa, опубликованном 17 февраля.

«По инициативе Брюсселя заморожена совместная работа по целому ряду направлений», — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что односторонние санкции оборачиваются для европейских стран многомиллиардными убытками. Вместе с тем в странах ЕС нарастает понимание того, что отношения с Россией пора вернуть на траекторию поступательного развития.

Россия готова к продвижению сотрудничества с ЕС на равноправной, взаимовыгодной основе, отметил глава российской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил о негативном влиянии антироссийской политики США и ЕС на динамику российско-итальянских отношений.

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