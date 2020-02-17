Ла-Пас, 17 февраля 2020, 09:01 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что чувствует себя хорошо и после прохождения медицинского осмотра на Кубе вылетит в Аргентину.
«Я чувствую себя хорошо, я все еще на Кубе, но сегодня (в воскресенье) я возвращаюсь в Аргентину», — сказал он в интервью Kawsachun Coca.
Он отметил, что на весь день 17 февраля у него запланированы встречи, посвященные дню проведения выборов 3 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Высший избирательный суд (ВИС) Боливии вынес замечания к заявкам о регистрации Моралеса кандидатом на парламентских выборах.
Судьи потребовали подтвердить постоянное проживание политиков на территории Боливии. В настоящее время Эво Моралес находится в Аргентине, скрываясь от политического преследования новых боливийских властей.
Читайте также: Моралес вылетел на Кубу