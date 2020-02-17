Москва, , 08:56 — REGNUM Обстановка в Ливии после Берлинской конференции по урегулированию ситуации в этой стране не претерпела кардинальных изменений. Об этом 17 февраля в интервью итальянской газете La Stampa, опубликованное на странице МИД РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Дипломат уточнил, что противоречия между основными участниками ливийского конфликта «зашли настолько далеко, что разрешить их в рамках одного мероприятия, пусть даже и такого представительного, как берлинский форум, невозможно». При этом, подчеркнул Лавров, утверждать, что ситуация в Ливии «вновь выходит из-под контроля», «не совсем корректно».

«Позитивные подвижки есть. Приступил к работе Совместный военный комитет «5 + 5», начата практическая подготовка запуска механизма форума политического диалога, — отметил глава МИД РФ. — Завязываются межливийские консультации по экономической проблематике. Эти тенденции необходимо закреплять, добиваться прогресса одновременно на всех треках урегулирования».

По словам Лаврова, главная задача, стоящая на сегодняшний день перед международным сообществом, — «заручиться чётким согласием ливийцев с положениями итогового документа Берлинской конференции».

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Как сообщало ИА REGNUM, Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта, продолжающегося с 2011 года, прошла в Берлине 19 января 2020 года. На мероприятии присутствовали лидеры порядка десяти стран, а также участники противостояния. По итогам встречи было принято итоговое коммюнике, в котором участники конференции призвали стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам обсуждений ливийской проблематики в Мюнхене заявил, что новое заседание международного мониторингового комитета по Ливии пройдёт в Риме уже в ближайшее время. Точную дату проведения мероприятия определит итальянская сторона.

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