Тбилиси, , 09:00 — REGNUM Назначение на должность генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе является оскорблением общества, и оппозиция откажется голосовать за него 17 февраля в парламенте. Об этом заявил представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серго Ратиани, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Его второе назначение — это оскорбление общества, которое отправило Шотадзе в отставку. Мы остаемся в режиме политического бойкота», — сказал Ратиани.

По его мнению, Шотадзе является «преступником», который якобы занимался политическими преследованиями, раньше, когда уже был генеральным прокурором. Ратиани добавил, что кроме бойкота голосования оппозиция будет проводить протестные акции.

Как сообщало ИА REGNUM, Шотадзе был генеральным прокурором Грузии с ноября 2015 года до мая 2018 года. В отставку он ушел под давлением уличных акций протеста, которые проводил Заза Саралидзе, отец убитого в Тбилиси подростка. Мужчина обвинял генпрокуратуру в попытке смягчить приговор убийце.

Шотадзе повторно подал заявку на должность генпрокурора, когда она освободилась. Прокурорский совет большинством голосов выбрал его среди остальных претендентов. Для окончательного утверждения за новое назначение должно проголосовать большинство парламента.

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