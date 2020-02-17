Москва, , 08:52 — REGNUM Обстановку на Ближнем Востоке можно оздоровить только путём диалога. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской газете La Stampa, опубликованном 17 февраля.

Он подчеркнул, что Россия видит путь преодоления имеющихся разногласий только за столом переговоров, только через диалог. Этот принцип лежит в основе Концепции коллективной безопасности в районе Персидского залива, которую Россия представила летом 2019 года.

Москва предлагает региону конструктивную повестку дня и призывает сформировать механизмы совместного реагирования на вызовы, в отличие от ряда стран, которые продвигают конфронтацию. Реализация такого замысла послужила бы основой создания на Ближнем Востоке архитектуры взаимного доверия, добавил глава российского МИД.

Лавров также осудил и назвал выходящими за рамки действия США в отношении Ирана, а именно уничтожение в Багдаде генерала Касема Сулеймани.

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