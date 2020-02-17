Москва, , 08:39 — REGNUM Антироссийская политика Соединенных Штатов и Европейского союза негативно сказалась на динамике отношений между Россией и Италией. Об этом в интервью La Stampa рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что отношения России с Италией «имеют богатую историю, опираются на прочные традиции, многолетний опыт успешного сотрудничества, значительный капитал доверия».

«К сожалению, сегодня негативное влияние на их динамику оказывает ситуация, вызванная антироссийскими шагами Вашингтона и Брюсселя», — отметил он.

Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что сейчас в Италии «все чаще звучат голоса в пользу возвращения к прежнему уровню двусторонних отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ситуации, когда от западных антироссийских санкций в итоге страдает итальянский бизнес, помочь может авторитет дипломатов Италии.

Говоря о двусторонних отношениях РФ и Италии, Лавров отметил, что они всегда сохранялись на хорошем уровне. Однако им существенно мешает санкционная «спираль», «с подачи Вашингтона раскрученная бюрократией в Брюсселе».

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