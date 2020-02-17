Дублин, , 08:44 — REGNUM Российские разведчики якобы направлены к берегам Ирландии, чтобы определить место прокладки подводных кабелей связи между Европой и США. Такие подозрения возникли к ирландских спецслужб, сообщает британская The Sunday Times.

Ирландские полицейские и военные полагают, что российские агенты направлены Главным разведывательным управлением Генштаба ВС России. Разведчики предположительно изучали инфраструктуру порта в Дублине.

В 2015 году, отмечает издание, военные Великобритании и США также заподозрили Россию в изучении расположения подводных кабелей. Предполагалось, что подлодки и военные корабли РФ ищут способы повредить линии связи на случай гипотетических военных действий.

Спецслужбы Ирландии полагают, что Россия может рассматривать эту страну в качестве базы для разведывательной работы. Британский эксперт Марк Галеотти пояснил, что в Ирландии менее развита контрразведка, что делает её «слабым звеном».

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