Мюнхен, Германия, , 08:37 — REGNUM Во время 56-й Мюнхенской конференции Грузию несколько раз упомянули при обсуждении безопасности Европы. Об этом 16 февраля министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани рассказал журналистам, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"На Мюнхенской конференции Грузия несколько раз была упомянута именно в том контексте, что наша нарушенная территориальная целостность создает угрозу в целом европейской безопасности», — сообщил Залкалиани.

Он отметил, что использовал все возможности донести данную мысль до представителей европейских государств, в том числе и на встрече, посвященной безопасности в Черноморском регионе. Также глава грузинского МИД отметил, что о территориальных проблемах он разговаривал с представителями Германии. По его мнению, важно вовлечь эту европейскую страну в процессы, происходящие в Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, «нарушением территориальной целостности» в Грузии называют признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. Это было сделано для безопасности жителей регионов после нападения грузинской армии на Цхинвал в августе 2008 года.