Грозный, , 08:24 — REGNUM На Северном Кавказе начались масштабные двусторонние учения. В них принимают участие около 1,7 тыс. военнослужащих, проходящих службу в подразделениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированных в Северной Осетии, Чечне и Южной Осетии, сообщили 17 февраля в пресс-службе округа.

К учениям привлечены вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС И ПВО и 10 комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Используются также около 300 единиц военной техники: танки Т-72Б3, Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2.

Учения продлятся до 21 февраля. За это время будет проведно пять военных учений.

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