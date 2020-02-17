Багдад, , 08:26 — REGNUM Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани провел переговоры с представителями делегации из США, об этом 17 февраля сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, в курдскую автономию прибыли американские конгрессмены во главе с Джимом Инхофом, стороны обсудили вопросы представляющие взаимный интерес.

Барзани поблагодарил гостей из США за поддержку Иракского Курдистана в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомни, Вашингтон оказывает активную поддержку иракским курдам начиная с 2003 года, когда был свергнут президент Ирака Саддам Хусейн, с тех пор курды получили широкую автономию в рамках государства.

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