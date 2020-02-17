Париж, , 08:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул «целенаправленность» Аньез Бузин, которая решила покинуть пост главы министерства здравоохранения, чтобы посвятить время гонке за пост мэра Парижа, передает BFM TV.

Известно, что через несколько часов после объявления кандидатуры Аньез Бузин на пост мэра Парижа Елисейский дворец сообщил, что Эммануэль Макрон поприветствовал «решение сердца, преданность и смелость» министра здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, Аньез Бузин объявила, что заменит Бенджамина Гриво в гонке за пост мэра Парижа. Ранее Бенджамин Гриво снял свою кандидатуру после распространения интимных видео в социальных сетях.

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