Чебоксары, , 08:05 — REGNUM В Чувашии определили круг ответственности руководителя администрации главы республики. Соответствующее распоряжение подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, руководитель администрации главы координирует работу органов исполнительной власти и дает им поручения по вопросам взаимодействия с администрацией президента, аппаратом приволжского полпреда, Государственным советом и органами местного самоуправления. В пределах своей компетенции он будет обеспечивать взаимодействие с главным федеральным инспектором по Чувашии и правоохранительными органами.

Также в зоне ответственности главы администрации — контроль за исполнением органами регионально власти решений и поручений федерального правительства, главы Чувашии и республиканского правительства. Кроме того, он будет отвечать за взаимодействие между органами власти по вопросам общественной безопасности, обеспечения правопорядка, профилактики правонарушений, антинаркотической деятельности. Также на него возлагается ответственность за реализацию антикоррупционной политики, мобилизационной подготовки, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января врио главы Чувашии Олег Николаев в соответствии с Конституцией республики отправил правительство в отставку. В тот же день в правительстве первым потерял должность Юрий Васильев, занимавший должность руководителя администрации главы в ранге вице-премьера. Временное исполнение обязанностей руководителя администрации главы Чувашии возложено на Николая Каргина, ранее занимавшего должность первого заместителя руководителя — начальника управления внутренней политики.