Париж, , 08:04 — REGNUM В очень коротком выступлении министр солидарности и здравоохранения Франции Аньез Бузин заявила, что уйдет в отставку премьер-министру Эдуару Филиппу, сообщает Le Figaro.

«Я решила подать в отставку, и я знаю, что министерство готово. И они смогут найти преемника, который, очевидно, возьмет на себя ответственность за эти важные темы», — заявила Аньез Бузин прессе.

Ранее было объявлено, что Аньез Бузин будет представлять партию «Вперед, Республика!» на муниципальных выборах в Париже после ухода Бенджамина Гриво.

Как сообщало ИА REGNUM, российский художник-акционист Пётр Павленский задержан полицией Франции в связи с публикацией интимных видео с участием экс-кандидата в мэры Парижа Бенджамена Гриво.

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