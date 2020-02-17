Курган, , 08:04 — REGNUM В Кургане 15 февраля состоялся митинг в поддержку предложений коммунистов об улучшении Конституции. Об этом сообщает пресс-служба курганского областного отделения КПРФ.

На митинге говорилось, что поправки в основной закон страны требуют референдума. Отмечалось, что надо заставить власти исполнять действующую Конституцию РФ.

«Нужно чтобы каждая статья Конституции имела прямое действие, а не изменялась другими законодательными актами», — отметил Первый секретарь Каргапольского райкома КПРФ Владимир Сабанин.