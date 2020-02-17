Исламабад, , 07:42 — REGNUM Гигантские усилия, предпринимаемые Китаем в рамках борьбы с распространением коронавирусной пневмонии, позволят сдержать пандемию. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время совместной пресс-конференции с главой МИД Пакистана, сообщает Xinhua.

Стремительно распространяющийся коронавирус представляет собой проблему мирового масштаба, заявил Генсек ООН. Между тем Китай смог сделать «очень сильный и очень впечатляющий ответ». Предпринятые КНР меры «позволят постепенно уменьшить заболеваемость», выразил уверенность Гуттереш.

Напомним, Генсек ООН находится с четырехдневным визитом в Пакистане. Гуттереш планирует посетить конференцию по афганским беженцам.