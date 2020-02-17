Москва, 17 февраля 2020, 05:59 — REGNUM Россия должна выйти раз и навсегда окончательно порвать с идеологическим и концептуальным трендом, задаваемым Западом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Либо те поправки, что сейчас вносятся в Конституцию, подводят черту под вхождением России в Запад, либо нет. Но президент России Владимир Путин сделал для этого выхода все необходимое за последнее время, и остался лишь последний шаг — сказать, что нам (России) эта Европа не нужна.
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