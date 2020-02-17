Новосибирск, , 05:54 — REGNUM Приговор бывшему директору Бердского комбината бытовых услуг Александру К., а также гендиректору ЗАО МК «Сибиряк» Владимиру Д. и замдиректора «Спецавтохозяйства» Сергею О. вступил в законную силу, сообщает сайт «Бердск-Онлайн».

Напомним, в декабре 2019 года суд вынес решение по делу экс-вице-мэра Новосибирска и экс-директора бердского комбината бытовых услуг (КБУ) Александра К. Его признали виновным, но освободили в зале суда, посчитав, что 1,5 года, проведённые им в СИЗО, равны трём годам колонии-поселения.

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«Стороны не стали обжаловать вердикт Бердского городского суда в вышестоящей инстанции, хотя ранее адвокаты не исключали такого шага. В прокуратуре Бердска подтвердили, что приговор обжалован не был и уже вступил в силу», — уточняет СМИ.

Напомним, по данным суда, КБУ мог требовать с «Сибиряка» долг за неучтённую потреблённую воду, но из-за действий вышеуказанных лиц лишился этого права. Аналогичная ситуация произошла и со строительной организацией «СтройРегионСервис».

Александр К. был приговорён к 3 годам 3 месяцам, Владимир Д. — к 1 году 11 месяцам, Сергей О. — к 1 году 11 месяцам колонии-поселения. В срок зачлось время, проведённое под стражей, поэтому Александр К. уже вышел из СИЗО, остальные находились под домашним арестом.