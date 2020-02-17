Москва, , 05:48 — REGNUM Выскочить из западного «голубого вагона» с его извращениями и навязыванием сексуальных перверсий призвал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кургинян отметил, что мы живем в XXI веки и никто не призывает побивать камнями или сжигать на кострах гомосексуалистов, как к этому призывают великие религиозные источники, но и нельзя не признать, что запущенный процесс навязывания сексуальных перверсий кем-то движим и движется в определённом направлении.

«Мы знаем куда катится этот «голубой вагон», но его же кто-то катит. В 50-е годы в Америке была статья за гомосексуализм. Кто может за 80 лет изменить внутренние культурные стереотипы? Это фантастическое действие, непонятен даже механизм, с помощью которого это сделали, и ясно, что это не может происходить само собой», — заявил Кургинян.

По его словам, какой процент гомосексуалистов по принципу природного отклонения был, такой и остался, и он не мог расти сам собой в принципе. А страшный директивный сдвиг в сторону насаждения перверсий под давлением неких мировых сил, был осуществлен фактически.

Он также отметил, что этот самый сдвиг осуществляется на уровне коренных стереотипов поведения и мышления людей, доходящие до совсем страшных крайностей.

«Есть места, где за неприведение ребенка на гей-парад есть статья, за это можно наказать мать, которая не приходит. Она говорит, что она больна, бюллетень берет, а ей говорят: «Что-то часто у вас в определенное время эти бюллетени, не пора ли вас наказывать?». Значит, как только мы говорим одно слово против этого, мы говорим то главное, что мне хотелось подчеркнуть. Мы выходим из западного тренда насмерть, полностью», — заявил Кургинян.