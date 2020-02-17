Москва, 17 февраля 2020, 05:48 — REGNUM Выскочить из западного «голубого вагона» с его извращениями и навязыванием сексуальных перверсий призвал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Кургинян отметил, что мы живем в XXI веки и никто не призывает побивать камнями или сжигать на кострах гомосексуалистов, как к этому призывают великие религиозные источники, но и нельзя не признать, что запущенный процесс навязывания сексуальных перверсий кем-то движим и движется в определённом направлении.
По его словам, какой процент гомосексуалистов по принципу природного отклонения был, такой и остался, и он не мог расти сам собой в принципе. А страшный директивный сдвиг в сторону насаждения перверсий под давлением неких мировых сил, был осуществлен фактически.
Он также отметил, что этот самый сдвиг осуществляется на уровне коренных стереотипов поведения и мышления людей, доходящие до совсем страшных крайностей.