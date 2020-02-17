Хабаровск, , 05:54 — REGNUM Депутат Законодательной думы Хабаровского края от КПРФ Максим Кукушкин будет бороться на пост губернатора Еврейской АО.

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Кандидатуру Максима Кукушкина предложила, по данным ИА Хабаровский край сегодня, кадровая комиссия ЦК КПРФ. Сейчас будущий кандидат работает над собственной программой развития региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года врио губернатора Еврейской АО был назначен сенатор Ростислав Гольдштейн.