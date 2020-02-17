Мюнхен, Германия, , 05:21 — REGNUM Участники Мюнхенской конференции по безопасности определяют Китай как угрозу всему человечеству, а политику страны считают вызовом 21 века. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире «Россия 1».

«Теперь крен Мюнхенской конференции явно антикитайский», — сказала Захарова.

По её словам, на конференции можно было наблюдать реинкарнацию «духа колониализма», некоторые спикеры позволяли себе делить «людей, нации и страны на те, которые требуют сочувствия… и на тех, кто может подождать».

Вопрос о помощи Китаю совершенно не интересовал участников конференции, гораздо больше внимания было уделено изучению «так называемого феномена Украины».

"Ни слова об этом (помощи Китаю). Об этом сказала российская делегация», — резюмировала она.

Как сообщало 16 февраля ИА REGNUM, Захарова заявила, что уровень дискуссии в рамках Мюнхенской конференции разочаровывающе низок.

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