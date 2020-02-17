Берлин, , 05:18 — REGNUM Во время конференции по безопасности в Мюнхене президент Латвии Эгил Левитс встретился с представителями Facebook, Google и Microsoft, пишет портал diena.lv.

Речь идёт о разговоре с вице-президентом Facebook по вопросам международных отношений и вопросам информации Ником Клегом, руководителем отдела политики и сотрудничества с органами государственного управления европейского Google Анет Кройберг-Рилой, а также с главой юридического отдела и президентом Microsoft Бредом Смитом.

Левитс говорил о необходимости регулирования информации в социальных сетях, её влиянии на общество. Стороны обсудили — как совместить регулирование, свободу слова и демократию.