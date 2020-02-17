Вашингтон, 17 февраля 2020, 05:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом выступил против иностранного вмешательства во внутриливийский конфликт. Об этом сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в разговоре с Эрдоганом Трамп также выразил обеспокоенность в связи с ухудшением гуманитарной обстановки в сирийской провинции Идлиб.
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