Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом выступил против иностранного вмешательства во внутриливийский конфликт. Об этом сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Президент Трамп подтвердил, что продолжающееся иностранное вмешательство в Ливии только ухудшит ситуацию», — сообщил Дир.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в разговоре с Эрдоганом Трамп также выразил обеспокоенность в связи с ухудшением гуманитарной обстановки в сирийской провинции Идлиб.

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