Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Недавние столкновения турецких и сирийских вооруженных сил в сирийской провинции Идлиб вызвали беспокойство в Вашингтоне. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в телефонном разговоре президенту Турции Реджепу Эрдогану, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

« Президент Трамп выразил обеспокоенность по поводу насилия в Идлибе, Сирия, и поблагодарил президента Эрдогана за усилия Турции по предотвращению гуманитарной катастрофы», — сообщил Дир.

Сообщается также, что глава Белого дома заявил о необходимости заставить Россию прекратить поддержку «злодеяний режима Асада».

Напомним, активное противостояние поддерживаемой Турцией оппозиции и вооруженных сил Сирии возобновилось в районе городов Саракиб и Нейраб в провинции Идлиб. В рядах противников законной сирийской власти воюют также представители таких радикальных исламистских группировок как «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других.