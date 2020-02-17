Брюссель, , 04:17 — REGNUM Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией для разрешения «замороженных» конфликтов прокомментировал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Глава НАТО дал комментарий газете Figaro.

По его словам, НАТО уже ведёт разноплановый диалог с Россией на «институциональной основе».

"Мы его ведём по проблеме контроля над вооружениями, по вопросу снижения рисков, по теме прозрачности и по другим темам», — сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что странам НАТО нужно «оставаться едиными, говорить одним голосом и быть твёрдыми».

Как сообщало 16 февраля ИА REGNUM, президент Франции заявил, что введенные ЕС антироссийские санкции, «абсолютно ничего не изменили в России».

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