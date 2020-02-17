Мюнхен, Германия, , 09:18 — REGNUM Вечером 16 февраля было опубликовано интервью нового премьер-министра Косово Альбина Курти для швейцарского издания Blick, в котором тот изложил приоритеты своей правительственной программы.

По словам Курти, такие приоритеты были выделены на пяти основных направлениях: экономика, образование, правосудие, здравоохранение и безопасность. Косовский премьер объявил, что в ближайшее время в данных сферах начнутся реформы, причем основной упор будет сделан на сферу образования, поскольку нынешняя система образования не готовит специалистов, востребованных на рынке труда, что является причиной крайне высокой безработицы в крае.

Также Курти подчеркнул важность сотрудничества с албанской диаспорой с целью привлечения инвестиций в Косово. По словам Курти, необходимыми условиями для подобного сотрудничества является борьба с преступностью и коррупцией внутри Косово.

Напомним, Альбин Курти стал премьер-министром Косово 3 февраля после подписания коалиционного соглашения между возглавляемой им партией «Движение за самоопределение» и «Демократической лигой Косово».

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