Мюнхен, Германия, , 09:17 — REGNUM Вечером 15 февраля глава Косово Хашим Тачи заявил, что без поддержки Вашингтона и Брюсселя перспективы вступления Косово в ООН и либерализации визового режима с ЕС будут поставлены под угрозу. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данные заявления были сделаны в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 14 до 16 февраля.

По словам Тачи, все присутствовавшие на конференции мировые лидеры ясно давали понять, что Косово необходимо поддерживать сотрудничество с ЕС, НАТО и, в особенности, с США.

Тачи подчеркнул, что в настоящее время Косово «благословлено» вниманием президента США Дональда Трампа и государственного секретаря США Майка Помпео, и что данный шанс нельзя потерять:

«Если мы используем его (этот шанс, прим. переводчика), то выиграем десятки лет экономического развития, если не используем — останемся отсталыми, израненными и изолированными от международного сообщества, без каких-либо успехов в экономической, политической, дипломатической сферах, а также без новых признаний и без вступления в международные организации», — вот какую дилемму обозначил глава Косово.

Тачи анонсировал, что из Мюнхена он сразу же направится в Брюссель, где проведет встречу с видными представителями ЕС.

Подтекст заявления Тачи очевиден — США неоднократно настаивали на необходимости скорейшего снятия пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и скорейшем возобновлении диалога между Белградом и Приштиной, однако значительная часть политической элиты и населения страны выступают за сохранение пошлины. Таким образом, слова Тачи следует воспринимать как предупреждение о последствиях непослушания старшему брату.

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