Печоры, Псковская область, , 00:35 — REGNUM Шесть человек выдвинулись на досрочные выборы главы Печорского района, которые пройдут в Псковской области 5 апреля.

По данным областной избирательной комиссии, о своём желании возглавить Печорский район заявили 46-летний депутат Печорского районного собрания депутатов Дмитрий Богатырев (выдвинут КПРФ); 24-летний предприниматель Алексей Марочкин (выдвинут ЛДПР); 58-летний директор ООО «Гарант» Виктор Мишин (самовыдвижение); 42-летний директор ООО «Эко-край Псковский» Игорь Романов («Партия роста»); 58-летний военный пенсионер, беспартийный Сергей Тарасик (выдвинут партией «Единая Россия») и 52-летний заместитель исполнительного директора АНО «Коммунальный народный контроль по Псковской области» Виктор Широбоков (выдвинут Партией социальной защиты).

Отметим, что только двое из претендентов на пост главы Печорского района проживают в Печорах — это Дмитрий Богатырев и Виктор Мишин, остальные — жители Пскова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы на должность главы Печорского района Псковской области были объявлены досрочно в связи с отставкой прежнего руководителя района Дмитрия Сопотова — он возглавлял район чуть более двух лет, но в конце 2019 года оставил пост после скандала: Сопотов оскорбил сотрудника полиции. В отношении Сопотова возбуждено уголовное дело.

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