Мюнхен, Германия, , 09:17 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти провел встречу с главой управления по политическим вопросам Министерства иностранных дел и по делам содружества Великобритании Ричардом Муром 15 февраля. Как сообщает албанское новостное агентство, встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Ричард Мур поздравил Курти с заступлением на новый пост и заявил, что у Косово нет лучшего друга, чем Великобритания. Также дипломат подчеркнул необходимость скорейшего возобновления диалога между Сербией и Косово.

Напомним, 14 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая продолжалась с 14 по 16 февраля, главами Косово и Сербии Хашимом Тачи и Александром Вучичем были подписаны два транспортных соглашения — по автотранспорту и железным дорогам. В подготовке соглашений принял деятельное участие представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Косово и Сербией Ричард Гренелл.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый премьер Косово Курти назвал три принципа диалога с Сербией